شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يطالب الجماهير بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، من الجماهير والمتابعين الدعاء له بالشفاء العاجل من إصابته بفيروس كورونا، وهو ما تفاعل معه العديد من المتابعين والجماهير التى دعت لنجم الأهلى بالشفاء العاجل.

وكشف مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلا: "الحمد لله كورونا دعواتكم بالشفاء".



وخطف مؤمن زكريا الأضواء خلال مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت فى الإمارات، بعدما تواجد مع زملائه لاعبي الأهلى على منصة التتويج، أثناء مراسم الاحتفال بكأس السوبر المصري، وذلك عقب الفوز بلقب البطولة على حساب الزمالك .

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر للمرة 12 في تاريخه، بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد أن حصد اللقب 12 مرة من أصل 19 أقيمت، وغاب الأهلي عن أول نسختين من البطولة والتي حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب.

وخسر الأهلي لقب السوبر 4 مرات من قبل، بينها آخر نسختين أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب. وحصد الأهلي لقبه الأهلي في موسم 2003-2004 وكانت بركلات الترجيح على حساب الزمالك.

الأهلي صاحب أفضل سلسلة فوز متتالٍ باللقب، إذ حقق اللقب أربع مرات متتالية مرتين الأولى بين موسم 2005 -2006 إلى 2008 -2009، أما المرة الثانية فكانت نسخة موسم 2010-2011 وحتى 2015-2016. وكانت نسختا 2011-2012 و2013-2014 قد تم إلغاؤهما.

وسجل الأهلي 15 هدفا في منافسات السوبر بمعدل هدف في كل مباراة، وفشل الأحمر في تسجيل أهداف بآخر نسختين، واستقبلت شباك الأهلي 8 أهداف في تاريخ مواجهاته بالسوبر المصري.

وحصد الأهلي اللقب 3 مرات بركلات الترجيح ومرتين في الأشواط الإضافية، بينما خسر اللقب 4 مرات بينهم ثلاثة بركلات الترجيح.