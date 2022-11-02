شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجامعات الرياضى يعلن قائمة مصر المشاركة ببطولة العالم للجامعات للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي عن قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات هذه البطولة خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجارى في مسابقات الفردي للرجال والسيدات والفرق المختلطة.

ويتصدر لاعب الأهلى مصطفى عسل المصنف رقم 3 عالميا قائمة مصر المشاركة في البطولة، ومعه لاعب نادي وادي دجلة المقيد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحيي النوساني المصنف 43 على العالم، ولاعب وادي دجلة مصطفى السيرتي المصنف 24 على العالم، ولاعبة نادي وادي دجلة نور أبو المكارم المصنفة 39 على العالم، ولاعبة النادي الاهلي سنا إبراهيم المصنفة 35 على العالم.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الرياضى للجامعات ، يعد مصطفى عسل الحاصل على بطولة العالم مرتين، هو أفضل لاعب شاب في العالم أعوام 2020 و2021 و2022 في تصنيف الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، كما حصل يحي النوساني من قبل على 5 بطولات مفتوحة منها منها لقبي بريطانيا المفتوحة تحت 17 سنة وقطر الدولية، وثاني رومانيا المفتوحة وفرنسا الدولية خلال عام 2019 ، في حين حصل مصطفى السيرتي على 13 بطولة دولية منها لقب بطولات ماديرا المفتوحة وCNS الدولية بباكستان، وAirport Challenger ببرلين، وثاني بطولتي العالم للناشئين بماليزيا وشيبارتون الدولية باستراليا.

كما توجت نور أبو المكارم من قبل ببطولتي بريطانيا المفتوحة للناشئات وCIB المفتوحة، وحصلت على المركز الثاني ببطولة PSA الدولية 3 مرات وهونج كونج المفتوحة، بالاضافة الى حصد 3 بطولات عربية و3 بطولات جمهورية أمام سنا ابراهيم فقد حصلت على 6 بطولات مفتوحة من قبل حصدت القاب بريطانيا المفتوحة تحت 13 و15 و17 سنة أعوام 2016 و2018 و2020 وأمريكا المفتوحة تحت 11 سنة وبطولة PSA الدولية، وبطولة العالم للفرق بماليزيا.

ويشارك في البطولة 18 دولة هى كندا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا والمجر وبولندا وأستراليا واليابان وكوريا وهونج كونج والأرجنتين وجنوب افريقيا وأوغندا والعراق.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين أن مدير البطولة هو الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد.