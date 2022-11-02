شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إنبى في صراع القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد فى المركزين الثاني والثالث.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 6.65 مليون يورو.

يفقد الزمالك في مباراة انبى خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني بجانب غياب أحمد فتوح بعد إصابته في مباراة السوبر أمام الاهلى.