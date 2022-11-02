شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه إلى استاد جينيرال سينى استعدادا لمواجهة نيجيليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى استاد جينيرال سينى كونتشى بمدينة نيامى عاصمة النيجر، استعدادا لخوض مباراة نيجيليك فى إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر فى الخامسة والنصف من مساء الأربعاء فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من كأس الكونفدرالية، قبل خوض مباراة الإياب باستاد القاهرة يوم ٩ نوفمبر الجاري.

وعقد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى جلسة مع اللاعبين بالفيديو لشرح خطة اللعب والتشكيل المختار استعدادا للمباراة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

بعثة فريق نادى بيراميدز

رمضان صبحي

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