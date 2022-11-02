شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة إنبى بالدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مباراته المرتقبة مع إنبى والمقرر لها السابعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إفتتاح الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وسط غيابات عديدة ضربت صفوف الفارس الابيض على رأسها إستبعاد إمام عاشور لاعب الفريق لأسباب فنية.

كما يفقد الزمالك في مواجهة انبى خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني .

وانضم الظهير الأيسر أحمد فتوح لقائمة غيابات الزمالك، بعدما تعرض للإصابة بكسر في عظمة وجه القدم، والتي أجبرته على الخروج من مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع تقريباً.

ويغيب الثنائي: المهاجم البنيني سامسون أكينولا، والظهير الأيسر محمد عبد الشافي، لعدم الجاهزية، حيث يخضع اللاعبان لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة إنبى كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- عبدالله جمعة- حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف«روقا»- زكريا الوردي- عمرو السيسي- يوسف إبراهيم «اوباما»- سيد عبدالله «نيمار»- سيف جعفر- أحمد مصطفى «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.