شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مصر فى بطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للاسكواش عن قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات هذه البطولة خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري في مسابقات الفردي للرجال والسيدات والفرق المختلطة.

ويتصدر مصطفى عسل لاعب الأهلي المصنف رقم 3 عالميا قائمة مصر المشاركة في البطولة، ومعه لاعب نادي وادي دجلة يحيي النوساني المصنف 43 على العالم، ولاعب وادي دجلة مصطفى السيرتي المصنف 24 على العالم، ولاعبة نادي وادي دجلة نور أبو المكارم المصنفة 39 على العالم، ولاعبة النادي الاهلي سنا إبراهيم المصنفة 35 على العالم والحاصلة.

ويشارك في البطولة 18 دولة هى كندا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا والمجر وبولندا وأستراليا واليابان وكوريا وهونج كونج والأرجنتين وجنوب افريقيا وأوغندا والعراق.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين أن مدير البطولة هو الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد.