كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والداخلية والزمالك وإنبى بالدوري الليلة

س: ماهى القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك فى الدوري؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتى الأهلى والداخلية، والزمالك مع إنبى فى الدوري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا طلب كولر من لاعبى الاهلى فى مباراة الداخلية؟

ج: طالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة ، وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لان الفريق ينتظره عمل مكثف لتطوير جوانب عديدة في الأداء مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين ، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك، لاقتناعه التام أن المباراة القادمة هي الأهم في مسيرة الفريق.