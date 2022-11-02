"فخري في الوسط".. شريف يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري بعد الفوز في مباراتين على حساب أسوان والإسماعيلي، ليحصل على ست نقاط.

ويتواجد فريق الداخلية الصاعد حديثًا لمسابقة الدوري في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة فقط بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى مع طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - محمد فخري.

خط الوسط الهجومي: كريم فؤاد - برونو سافيو - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد شريف