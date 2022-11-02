نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لثلاث عمليات جراحية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن خضوعه لثلاث عمليات جراحية إثر إصابته بمرض سرطان البشرة.

وقال نوير في تصريحات: "لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق، نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".

وغاب قائد الفريق البافارى عن أخر 6 مباريات للفريق فى مختلف المسابقات، والتى كان أخرها مواجهة انتر ميلان، أمس الثلاثاء فى الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.

ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في قطر في محل شك على الإطلاق بحسب صحيفة بيلد الألمانية.