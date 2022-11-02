شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يستغل الإجازة ويسافر لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري فتره الراحة السلبية التى منحها الصربى زوران المدير الفنى للفريق للاعبين لمدة 5 أيام وسافر بصحبه زوجته وأولاده لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وحصل محمود علاء على أذن من الجهاز الفني للاتحاد السكندري بالسفر إلى السعودية حيث سيقضى يومان فى مكة المكرمة ومثهما فى المدينة المنورة وبعدها يتجه إلى دولة الإمارات لتجديد الإقامه فيها قبل العودة إلى الإسكندريه للانضمام للتدريبات الجماعية.

وتعرض محمود علاء للإيقاف لمدة مباراتين، بسبب طرده فى مباراة فريقه أمام الداخلية بالدوري ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى كما سيغيب عن مباراة غزل المحله المقبلة.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسيه فى صفوف سيد البلد بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتويه، قادما من نادي الزمالك علي سبيل الإعارة.

وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدوري على حساب أسوان و الداخلية والطلائع ليتصدر جدول المسابقة حتى الآن.