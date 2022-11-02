شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الداخلية فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء بختام الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما توج المارد الاحمر بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 1.73 مليون يورو.

حقق الأهلي الفوز في أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.