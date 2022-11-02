شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يمنح لاعبى سموحة 3 أيام راحة عقب نقطة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بعد التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما امس الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

وفضل طارق العشرى منح اللاعبين الراحة نظرا لتوقف بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب استضافة مصر للمؤتمر المناخ، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم السبت المقبل، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويسعى العشرى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال الجولات الثلاثة الماضية، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز هذا الموسم.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة، وهو الأمر الذي يرفضه طارق العشرى الذي يطمح في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.

وتعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة، ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر بنقطة واحدة،، ويحتل سموحة المركز 13 فى الدوري برصيد نقطتين.