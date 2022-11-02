شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري كرة الصالات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات بطولة الدورى الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث ستقام خمسة مباريات.

ستكون البداية فى الرابعة عصرا بإقامة مباراة كهربا القاهرة مع المصري ثم تقام 4 مباريات أخري فى تمام الساعة السادسة مساءا.

وجاءت مباريات اليوم فى دوري الصالات كالتالى:-

ويتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح و نادر رشاد المدرب العام في مباراتي فى مباراتي المصرى وكهرباء القاهرة، و البنك الأهلى والمنيا التى تقام اليوم لإنتقاء بعض العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة القادمة.

على جانب آخر، افتتحت اليوم الأربعاء دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف أبا الحسن مالوشي المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وتحدث علام عن أهمية إقامة دورة إعداد المحاضرين، لتأهيل المدربين للمساهمة في إعداد لاعب قوي، قادر على تمثيل منتخب بلاده وتحقيق الإنجازات الدولية.

وتشهد دورة إعداد المحاضرين التي يشرف عليها جمال محمد علي مشاركة 30 محاضرًا مصريًا لمدة 3 أيام، وهي واحدة من شروط الاتحادين الأفريقي والدولي لعودة تنظيم رخص المدربين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم أسماء بعض المديرين الفنيين السابقين للاتحاد، وعلى رأسهم الراحلين محمود الجوهري ومحمد السياجي، إلى جانب فتحي نصير، عمرو أبو المجد، محمود سعد وفاروق جعفر.