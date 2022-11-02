شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يكشف عن طبيعة إصابته ضد فيكتوريا بلزن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته ضد فيكتوريا بلزن التشيكي، بدوري أبطال أوروبا.



برشلونة يختتم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بفوز ضد فيكتوريا بلزن

وكان البلوجرانا بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، حقق فوز ضد فيكتوريا بلزن، برباعية مقابل هدفين، في أخر مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعد توديعه المنافسات وتوجه إلى الدوري الأوروبي.

وأعرب بابلو توري نجم الفريق عن سعادته بتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق الكتالوني، في شباك فيكتوريا بلزن، مشيرًا إلى أن إصابته مطمئنة.

وأكد توري في تصريحات لقناة ناديه، أنه من الصعب الحصول على فرصة للمشاركة ودقائق منتظمة في برشلونة، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم المميزين.



توري يطمئن جماهير برشلونة على إصابته



وتابع: "لدي إعجاب بزملائي في الفريق، أنظر إليهم جميعًا كقدوة، هم جميعًا من لاعبي الصف الأول، وأحاول تعلم أمور إيجابية من الجميع".

وعن هدفه، قال: "في كرة الهدف، رأيت مساحة كانت موجودة فانطلقت بها، ومع لاعبين بجودة رافينيا الذي يراك في أقل من ثانية، أرسل الكرة لي وسيطرت عليها جيدا ثم سجلت".

واختتم: "بعد الهدف تذكرت عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يدعمونني في كرة القدم، وإصابتي أمر وارد الحدوث في كرة القدم، ولكن كل شيء على ما يرام".