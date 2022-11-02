موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف نادي الداخلية، نظيره الأهلي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي فاز على الإسماعيلي بهد ف دون رد، في الجولة الأولى، وهزم أسوان في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ويسعى المارد الأحمر لتدارك خيبة الموسم الماضي وتحقيق أفضل النتائج الموسم الحالي للحصول على درع الدوري المصري الذي حققه 42 مرة في تاريخه.

قائمة الأهلي

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية.

وضمت قائمة المستبعدين كل من المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم و رامى ربيعة وعمار حمدى وعلى معلول وحسين الشحات وعمرو السولية في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر وكهربا للإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة أسوان بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أيمن أشرف.

في خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: برونو سافيو، شادي حسين، كريم فؤاد

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.