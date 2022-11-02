شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة إنبى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إنبى في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز والعودة لصدارة جدول الترتيب، في الوقت الذى يبحث فيه الفريق البترولى عن تصحيح المسار وتحقيق أول فوز في المسابقة على حساب الزمالك.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج عن إسناد مباراة الزمالك وانبى لطاقم تحكيم بقيادة محمود البنا، حكم الساحة، وبمعاونة كل من سمير جمال وسيد نافل، حاملي راية، ومحمد عباس حكمًا رابعًا.

وتم إسناد مهمة تقنية الفيديو «الفار» إلى الحكم محمد بسيوني بمعاونة هشام الدسوقي.

ويدير محمود البنا أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم، وكان قد سبق وأدار البنا 17 مباراة في الدوري الموسم الماضي وأشهر خلالهم 62 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء و10 ركلات جزاء.

وإجمالا أدار محمود البنا 26 مباراة للزمالك حقق الفارس الابيض الفوز فى 16 منها وتعادل 5 مرات وخسر 5 لقاءات.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي فريق إنبي في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.