شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية الليلة بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره الداخلية بختام الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما توج المارد الاحمر بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على كل من الإسماعيلي بهدف نظيف، وأسوان بنفس النتيجة.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر اليوم الاربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري.

غيابات الاهلى أمام الداخلية

ويفقد الاهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى وعمرو السولية وعلى معلول وحسين الشحات ورامى ربيعة في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف وزياد طارق ومحمد محمود لأسباب فنية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.