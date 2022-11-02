شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى مع الداخلية والزمالك ضد إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.



ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوريجدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2022-2023

الاتحاد السكندرى – 9 نقاط

غزل المحلة – 7 نقاط

الزمالك – 6 نقاط

الأهلى – 6 نقاط

فاركو – 5 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.