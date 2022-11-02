شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مواجهة الأهلى والداخلية والزمالك وإنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.



ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر اليوم الاربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوريترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

أحمد الشيخ- غزل المحلة – هدفين

رفيق كابو – سموحة – هدفين

خالد قمر – طلائع الجيش – هدفين

أوستن أموتو – الاتحاد السكندري - هدفين

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.