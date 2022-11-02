شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غياباً عن الأهلى أمام الداخلية بقيادة السولية ومعلول وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل 11 لاعباً من فريق الاهلى غياباً عن مباراة الداخلية المقرر لها الخامسة عصر اليوم الأربعاء في ملعب السويس الجديد في ثالث جولات الدوري.

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد ، وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

وضمت قائمة المستبعدين فى الاهلى من مواجهة الداخلية كل من المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم و رامى ربيعة وعمار حمدى وعلى معلول وحسين الشحات وعمرو السولية في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر وكهربا للإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية.

ويعانى أليو ديانج من شد في العضلة الخلفية بينما أجرى محمد عبد المنعم جراحة في الانف فيما يؤدى عمار حمدى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة الرباط الصليبى فيما يعانى عمرو السولية من شد خفيف في العضلة الامامية وحسين الشحات وعلى معلول يعانيان من نزلة برد ويعانى رامى ربيعة من كدمة فى الضلوع، بينما تعرض طاهر محمد طاهر للطرد في مباراة الاسماعيلى بالجولة الأولى لمسابقة الدوري بينما ينفذ محمود كهربا عقوبة الإيقاف لحين تسديد الغرامة المالية الموقعة عليه.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف