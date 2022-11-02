شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يطالب الإسماعيلى بسرعة حل أزمة "شيك مقدم العقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى مسئولى ناديه بسرعة حل أزمة مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، حيث فوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.

وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن مجدى حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلي فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

فى سياق آخر يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الاسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم الاربعاء وغداً الخميس تدريب على فترة واحدة صباحية قبل أن يحصل لاعبي الدراويش يوم الجمعة القادم على راحة سلبية من أجل إلتقاط الأنفاس.

وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد مباراتي فيوتشر وفاركو.

وكان جاريدو قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.