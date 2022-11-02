شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى الليلة بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره انبى الليلة، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام إنبى

يفقد الزمالك في انبى خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني بجانب غياب أحمد فتوح بعد إصابته في مباراة السوبر أمام الاهلى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.