شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم الأربعاء دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف أبا الحسن مالوشي المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وتحدث علام عن أهمية إقامة دورة إعداد المحاضرين، لتأهيل المدربين للمساهمة في إعداد لاعب قوي، قادر على تمثيل منتخب بلاده وتحقيق الإنجازات الدولية.

وتشهد دورة إعداد المحاضرين التي يشرف عليها جمال محمد علي مشاركة 30 محاضرًا مصريًا لمدة 3 أيام، وهي واحدة من شروط الاتحادين الأفريقي والدولي لعودة تنظيم رخص المدربين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم أسماء بعض المديرين الفنيين السابقين للاتحاد، وعلى رأسهم الراحلين محمود الجوهري ومحمد السياجي، إلى جانب فتحي نصير، عمرو أبو المجد، محمود سعد وفاروق جعفر.