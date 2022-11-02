شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الاهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الداخلية بالدوري اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الداخلية اليوم الأربعاء بختام الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما توج المارد الاحمر بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وقررت لجنة الحكام إسناد مباراة الأهلي والداخلية للحكم الدولي أمين عُمر، كحكم ساحة، على أن يعاونه خالد عزازي، كمساعد أول، وخالد سيد، كمساعد ثانٍ.

ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عمرو الشناوي، حكمًا لتقنية الفيديو المساعد، ويساعده فيها محمد محمود لطفي، فيما يكون محمد الدسوقي، حكمًا رابعًا.

وإجمالا أدار أمين عمر 17 مباراة للأهلى حقق المارد الاحمر الفوز فى 10 منها وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراتين ، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الاحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015 ، ولم يتولى أمين عمر إدارة أي مباراة للأهلي منذ مواجهة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي في الموسم الماضي.

وتعد مباراة الليلة هى المباراة الثالثة التى يديرها أمين عمر بين الاهلى والداخلية ، انتهت الأولى بفوز الأحمر برباعية نظيفة في موسم 2016-2017، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل 2-2 في موسم 2018-2019.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري العام، بعدما تغلب في أول جولتين بهدف نظيف على الإسماعيلي وأسوان، فيما اكتفى الداخلية بالتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.