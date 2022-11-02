شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. إسماعيل يوسف "رمانة" ميزان الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” في حكاية اليوم قصة نجم صنع تاريخاً حافلاً بالنجاحات كلاعباً لما حققه من إنجازات وبطولات وهو إسماعيل يوسف نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، الذى صنع اسماً كبيراً ستظل تتذكره الأجيال القادمة.

بدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كره القدم في أحياء إمبابة ، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها ، وشقيقه الثاني سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك ، وتدرج في فرق الناشئين إلى أن برز بسرعة كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في آن واحد ، كما كان يجيد في اللعب في أكثر من مركز.

يملك إسماعيل يوسف تاريخا مليئا وحافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطني ،حيث حصل على بطوله الدوري أربع مرات ، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا ، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين ، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين ، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك ، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية في كأس العالم 90.