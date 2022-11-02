شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد أمام النرويج فى بطولة التشيك الودية استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب سيدات اليد اليوم الأربعاء نظيره النرويجى فى بطولة التشيك الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لبطولة أفريقيا بالسنغال الشهر الجارى.

وخسر منتخب سيدات اليد من التشيك أمس قبل مواجهة أحد فرق ألمانيا فى ختام المنافسة غدا الخميس.

وتوجه منتخب سيدات كرة اليد من إسبانيا إلى التشيك بعد الانتهاء من وديتى المنتخب الإسبانى.

وخسر منتخب مصر لسيدات كرة اليد من نظيره السويسرى بنتيجة 28 ـ 37 فى أولى مبارياته ببطولة إسبانيا الودية قبل الخسارة فى الودية الثانية.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للسيدات كلا من: رامى عبد اللطيف المدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل أداء فنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبات: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبرى - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزى حاتم - تقى كامل.

وتضم مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد كلا من:

المجموعة الأولى: منتخب أنجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر الوطنى.

المجموعة الثالثة: منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت دى فوار.