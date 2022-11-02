شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تقف بجانب فيوتشر أمام أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر اليوم مواجهة مهمة أمام نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الخامسة مساءا بأنجولا،

ويطمح على ماهر المدير الفنى للفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار تزيد من حظوظ التأهل لفريقه قبل لقاء العودة بالقاهرة.

ويرصد الخليج 365 عوامل تقف بجانب فيوتشر فى مواجهة أول أغسطس بالتقرير التالى :

عدم تلقى أى خسارة بالكونفدرالية حتى الآن

تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، وفاز فيوتشر في 3 لقاءات بالكونفدرالية وتعادل في لقاء واحد، وسجل لاعبو فيوتشر7 أهداف .

الحفاظ على نظافة الشباك

كما أن فريق فيوتشر نجح فى المحافظة على شباكه خالية من الأهداف حتى الآن منذ بداية مشواره فى الكونفدرالية .

التفوق فى القيمة التسويقية

كما يتفوق فيوتشر على أول أغسطس في القيمة التسويقية بفارق 9 ملايين يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 11 مليون و230 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لأول أغسطس 2 مليون و250 ألف يورو