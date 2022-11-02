شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وإنبى خلال 35 مباراة قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز والعودة لصدارة جدول الترتيب، فى الوقت الذى يبحث فيه الفريق البترولى عن تصحيح المسار وتحقيق أول فوز فى المسابقة على حساب الزمالك.

والتقى الزمالك وإنبى فى 35 مباراة قبل صدام الليلة حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

وانتهت أول مباراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 فى 26 ديسمبر 2002 فيما انتهت آخر مباراة انتهت بفوز انبى بهدفين دون رد في 10 مايو 2022، وانتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0، بينما كان أكبر فوز للزمالك على إنبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لإنبى على الزمالك بنتيجة 3-1.

ويعد عبد الحليم وشيكابالا هدافو الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف بينما يعد عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.