الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية وبطيشة للزمالك وإنبى

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القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، حيث ستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.
الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى
يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء اليوم باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة محمد الكوالينى.القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
حاتم بطيشة معلقاً مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى
حاتم بطيشة معلقاً مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى
يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة حاتم بطيشة.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.