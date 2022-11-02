اخبار الرياضه

الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية وبطيشة للزمالك وإنبى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية وبطيشة للزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، حيث ستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

 

 

الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى
يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء اليوم باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة محمد الكوالينى.

 


حاتم بطيشة معلقاً مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة حاتم بطيشة.

 

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا