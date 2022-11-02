الكوالينى معلقاً على مباراة الأهلى والداخلية وبطيشة للزمالك وإنبى

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، حيث ستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء اليوم باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة محمد الكوالينى.

حاتم بطيشة معلقاً مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويتولى التعليق على المباراة حاتم بطيشة.