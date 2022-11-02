شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يسمح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة 6 حكام فى كل مباريات الدورى بالموسم الجديد، ويكون من ضمن طاقم التحكيم 2 مراقبين، لكن فى بعض المباريات سيتواجد 4 مراقبين وفقا لرؤية الاتحاد.

وأدرج مسئولو اتحاد الكرة الطائرة اعتماد العقد الجديد ولائحة الحكام ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المحدد لها شهر ديسمبر المقبل.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام العمومية فى تمام الثانية ظهرا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور مندوبى الأندية المشاركة .

ويحق لـ47 هيئة الحضور والتصويت فى العمومية، حيث تم إرسال الدعوات واستمارات التفويض الخاصة بالحضور.