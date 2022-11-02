شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم نونو ألميدا مع فاركو فى 24 مباراة بعد نقطة ذئاب الجبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى البرتغالى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

وتعادل فاركو هذا الموسم مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.