شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم نونو ألميدا مع فاركو فى 24 مباراة بعد نقطة ذئاب الجبل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى البرتغالى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.
نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.
وتعادل فاركو هذا الموسم مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.
فسر عاطف حنفى مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى فاركو أسباب كثرة التعادلات لفريقه منذ تولى البرتغالى نونو ألميدا مهمة تدريب الفريق بأن المدرب البرتغالى لا يحب الخسارة.
وقال عاطف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نونو ألميدا عندما لا يحقق الفوز لا يريد أن يخسر ويفضل الخروج بنقطة".
ويضيف مدير الكرة بفاركو "إدارة فاركو لا تتدخل فى عمل الجهاز الفنى الذى له كامل الحرية فى اختياراته الفنية ولم أحضر أى محاضرة فنية لمدرب بالجهاز الفنى، أفصل العمل الإدارى عن العمل الفنى".