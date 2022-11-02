شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يواجهون هليوبوليس فى دورى المرتبط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى مباراة مهمة، اليوم الأربعاء، عندما يلتقى مع نظيره فريق هليوبوليس فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دورى المرتبط للمحترفين.

ومن المنتظر أن يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة في الملعب لتقديم أفضل ما يمكن خلال المواجهة.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.