شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والداخلية فى الدورى قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الداخلية على استاد السويس الجديد مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

حقق الأهلى الفوز فى أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري.

يحتل الأهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل هدفين ولم تهتز شباكه فى المقابل يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد نقطة بعدما لعب مباراتين تعادل فى واحدة وخسر الأخرى ولم يسجل لاعبيه أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الداخلية مؤكداً أن المباريات التي تأتي بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد فقد خلالها اللاعبين التركيز.

وأوضح المدرب السويسرى للاعبى الأهلى أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.