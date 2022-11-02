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مشوار الزمالك وإنبى فى الدورى حتى الآن قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراة مهمة وقوية أمام إنبى فى الدورى المصرى الممتاز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدورى المصرى بعدما لعب مباراتين فاز بهما وسجل أربعة أهداف ولم تهتز شباكه، بينما يأتى فريق إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُوج الزمالك بلقب الدورى المصرى لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلى.


ارقام الزمالك وانبى
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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