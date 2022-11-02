شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وإنبى فى الدورى حتى الآن قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراة مهمة وقوية أمام إنبى فى الدورى المصرى الممتاز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدورى المصرى بعدما لعب مباراتين فاز بهما وسجل أربعة أهداف ولم تهتز شباكه، بينما يأتى فريق إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُوج الزمالك بلقب الدورى المصرى لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلى.