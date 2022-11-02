شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الأهلى والداخلية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره الداخلية على استاد السويس الجديد فى ختام منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

والتقى فريق الأهلى والداخلية فى 15 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 13 بالدورى + 2 بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر 11 انتصارا مقابل فوزين للداخلية وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل هجوم الأهلى 29 هدف بينما سجل هجوم الداخلية 8 أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى نفس النتيجة التى انتهت بها آخر مباراة جمعت الفريقين، ويعد الفوز برباعية دون رد هو أكبر فوز للأهلى على الداخلية.

حقق الأهلى الفوز فى أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندرى.



