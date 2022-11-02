خاص.. تعرف على موقف إصابة سامسون وموعد عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تماثل البنيني سامسون أكينولا للشفاء من إصابته بآلام أسفل البطن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن سامسون تماثل تمامًا من الإصابة واللاعب سيبدأ برنامجه البدني لتجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

واستبعد فيريرا المدير الفني للزمالك، سامسون عن مباراة إنبي اليوم الأربعاء بسبب الإصابة التي لحقت به.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه