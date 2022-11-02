مانويل نوير يكشف معاناته من مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن معاناته من مرض سرطان الجلد، وتفاصيل رحلة علاجه من المرض.

وقال نوير أثناء حفل إطلاق مجموعة للعناية بالبشرة تسمى "نيوكي" بالتعاون مع مواطنته لاعبة التنس أنجليك كيربر إن معاناتهما من مشاكل في الجلد كانت الدافع لإطلاق المجموعة الجديدة.

وأوضح نوير في تصريحات نقلتها قناة "Sport1" الألمانية: "حالتي كانت سرطان الجلد، وبسببها اضطررت لإجراء ثلاث عمليات جراحية".

وأضاف قائد بايرن ميونخ أن شريكته في المجموعة أنجليك كيربر تعاني من فرط التصبغ الناجم عن كثرة التعرض للشمس.

وأضاف: "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب في الهواء الطلق، ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الطبيعة، فمن الضروري أن نستخدم منتجات قوية ومتطورة للوقاية من الشمس".

جدير بالذكر أن نوير (36 عاما) يغيب منذ بداية أكتوبر الماضي بسبب إصابة عضلية، ومن المتوقع عودته للملاعب الأسبوع المقبل بعد تعافيه.

ومن المنتظر أن يشارك الحارس المخضرم مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الحالي.