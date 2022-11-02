صلاح يواصل كتابة التاريخ وتكسير الأرقام القياسية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وسجل هدفًا في فوز فريقه على نابولي بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفربول على نابولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية الأنفيلد، سجل الأهداف محمد صلاح وداروين نونيز.

وصعد ليفربول لدوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كمركز ثاني في المجموعة الأولي التي تصدرها نابولي.

هدف صلاح في الدقيقة 85، بعد متابعته لرأسية داروين نونيز التي تصدى لها حارس نابولي، لتعود إلى "الملك" الذي وضعها في الشباك مسجلًا هدف التقدم لفريقه، الذي يعاني من بداية سيئة لهذا الموسم.

وبهذا الهدف أصبح صلاح متساويًا مع أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في البطولات الأوروبية برصيد 41، ، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع النادي في البطولات الأوروبية.

صلاح مع ليفربول فقط سجل 40 هدف في دوري الأبطال، وهدفًا واحد في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

بينما ستيفن جيرارد سجل في الدوريات الأوروبية 30 هدفًا منهم 11 في الأدوار التمهيدية بواقع 3 في الدوري الأوروبي و8 في دوري أبطال أوروبا.



كما أن هدف صلاح جعله يأتي في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى الآن، برصيد 7 أهداف، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الـ6 أهداف.

يمتلك صلاح الآن 47 هدف في دوري أبطال أوروبا مع كل الفرق التي شارك معها، ويتبقى له 3 أهداف فقط ليصبح واحد من أكثر 10 لاعبين تسجيلًا في تاريخ البطولة، ويأتي إنزاجي في المركز العاشر برصيد 50 هدف.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد صدارة هدافي البطولة عبر التاريخ، برصيد 141 هدفًا، ويأتي خلفه ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 129 هدف.

وبجانب التهديف حصل صلاح خلال اللقاء على على تقييم 7.7 وهو يعد التقييم الأعلى بين لاعبي الفريقين، حيث سدد 3 تسديدات 2 منهما كانت على المرمى بالإضافة أنه لمس الكرة 47 مرة ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة 81.5%.