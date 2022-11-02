وكيل كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مارك كويسيك وكيل أعمال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، استمراره مع الفريق وعدم وجود أي مؤشرات لاقتراب رحيله.

وعانى ليفربول من تذبذب النتائج منذ بداية الموسم الحالي، ويحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تسبب في ظهور شائعات حول مستقبل كلوب مع الفريق.

لكن كويسيك قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "يمكنني أن أؤكد أن يورجن كلوب ليس لديه أي نية للاستقالة من ليفربول، كما أخذ مالكو النادي في الاعتبار حقيقة أن المشاكل قد تنشأ هذا الموسم بسبب ضغط المباريات منذ الموسم الماضي".



وأضاف: "يورجن يتمتع بدعم المسؤولين وهو على اتصال دائم بهم، إنه يحب النادي وفريقه والجماهير ومصمم على الاستمرار وإكمال نجاحاته هنا".

وأتم: "كلوب لم يمدد عقده حتى عام 2026 من أجل لا شيء".

وكان كلوب تولى تدريب ليفربول في منتصف موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق للتتويج بسبعة ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020)، الذي طال انتظاره 30 عاما.