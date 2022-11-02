تقارير: نجم توتنهام قد يغيب عن قمة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - تحوم الشكوك حول قدرة هيونج مين سون، نجم توتنهام، على المشاركة في مباراة فريقه أمام ضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض سون لإصابة قوية في فوز توتنهام (2-1) على أولمبيك مارسيليا أمس الثلاثاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يعلن توتنهام اليوم الأربعاء، عن تشخيص إصابة سون، الذي خرج من الملعب بوجه متورم، بعد إجراء الفحص الطبي.

فيما أشار موقع "فوتبول لندن" البريطاني لاحتمالية إصابة اللاعب الكوري الجنوبي من ارتجاج في المخ.



وبحسب لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ففي حالة الاشتباه بوجود ارتجاج في المخ، يتم إجراء تقييم طبي رسمي للاعب مع وضعه تحت الملاحظة والتأكد من تعافيه قبل عودته إلى التدريب ثم اللعب.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على توتنهام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.