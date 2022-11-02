"صلاح يخفف الضغط على كلوب".. كيف تناولت صحف إنجلترا فوز ليفربول على نابولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

احتفت الصحف الإنجليزية بفوز ليفربول على نابولي بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفربول على نابولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية الأنفيلد، سجل الأهداف محمد صلاح وداروين نونيز.

وصعد ليفربول لدوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كمركز ثاني في المجموعة الأولي التي تصدرها نابولي.

وعلقت صحيفة "ذا صن" على الفوز وقالت: "صلاح يسجل للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الأبطال ليخفف الضغط على يورجن كلوب".

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح وداروين نونيز وضعوا الابتسامة على وجه يورجن كلوب.

فيما علقت صحيفة "إندبندنت" على فوز الريدز: "محمد صلاح يقود ليفربول للفوز لينهي سلسلة نابولي الخالية من الهزيمة".

وتغنت صحيفة "ميرور" بمحمد صلاح قائلة: "محمد صلاح ينقذ ليفربول مرة أخرى ليمنح يورجن كلوب فوزًا تاريخيًا".

وقالت "ديلي ميل" إن صلاح تعادل مع جيرارد في عدد الأهداف التاريخية المسجلة في دوري أبطال أوروبا برصيد 41 هدف.