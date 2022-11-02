تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة إنبي، في لقاء يأتي ضمن حسابات الجولة المقدمة من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يجري فيريرا ثلاث تغييرات عن لقاء الأهلي الأخير في بطولة السوبر المصري، حيث سيشارك سيد عبد الله على حساب أحمد فتوح والذي يغيب بداعي الإصابة.

التغيير الثاني في وسط الملعب من خلال مشاركة عمرو السيسي ليكون على حساب المغربي زكريا الوردي.

وسيكون التغيير الثالث وهو مشاركة مصطفى شلبي ليكون على حساب إمام عاشور الغائب عن قائمة الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد عبد الله - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار صحيحًا بعد خسارة لقب السوبر المصري من الأهلي بنتيجة (2-0)، حيث استطاع الفريق الأبيض بعد جولتين من تحقيق الفوز على سموحة وسيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0).

في المقابل، لم يحقق إنبي أي انتصار حتى الآن بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ثم الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة (2-1)، والخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة (2-0).