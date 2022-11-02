شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكسر عقدة الإنتر فى أليانز أرينا ويحقق مكاسب عديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي بايرن ميونخ فى الفوز على فريق الإنتر بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث فشل الفريق البافاري فى تحقيق الفوز على الفريق الإيطالي فى آخر ثلاث مواجهات بينهما على أليانز أرينا.

كما أن الفوز جعل من بايرن ميونخ الفريق الأول الذي يحقق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، الشئ الذي لم يسبق لأي فريق تحقيقه خلال منافسات البطولة منذ إنطلاقها، ليسطر الفريق البافاري رقمًا تاريخيًا بالحصول على 18 نقطة من 6 لقاءات.



ناجلسمان يشيد بروح اللاعبين العالية

وأعرب المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن سعادته بفوز الفريق على فريق إنتر ميلان العنيد، ليؤكد الفريق لجميع منافسيه أنه قادمًا لحصد اللقب، وأن الفريق يدخل فى أي لقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز، الشئ الذي أظهره الفريق على أرضية الملعب.



صدام محتمل بين ليفربول وبايرن ميونخ

ويبدو أننا على وشك مباراة نهائي مبكر فى الدور القادم، بعدما وقع ليفربول فى المركز الثاني خلف نابولي فى المجموعة الأولى، مما سيجعله خصمًا محتملًا للفريق البافاري متصدر المجموعة الثالثة، فعلى الرغم من أن "الريدز" يقدم واحدة من أسوء مستوياته فى الدوري الإنجليزي، إلا أن الفريق يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة، نظرًا لإمتلاك لاعبيه الخبرات التى تؤهله لذلك.