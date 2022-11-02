الامارات | مدرب كلوب بروج يتوعد كبار أوروبا في الدور المقبل بأبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يثق كلوب بروج الحصان الأسود للنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في قدرته على مواصلة تحقيق المفاجآت أمام الفرق الأكثر شهرة بعد أن بلغ مرحلة خروج المغلوب. وقال المدرب كارل هوفكينز، الذي يقضي الموسم الأول مع النادي البلجيكي، إنه يشعر بخيبة أمل بعد أن تخطاه بورتو البرتغالي لصدارة المجموعة الثانية أمس، لكنه عبر إجمالا عن "رضاه التام" عما حققه فريقه.

وضمن كلوب بروج التأهل لدور الستة عشر بعد أربع مباريات في دور المجموعات بما في ذلك الفوز 4-صفر على مضيفه بورتو والانتصار على أرضه على باير ليفركوزن وأتليتيكو مدريد. لكنه خسر 4-صفر على أرضه أمام بورتو الأسبوع الماضي، وهي أول أهداف تسكن شباكه في دور المجموعات، قبل التعادل السلبي يوم الثلاثاء في ليفركوزن مما جعله يتأخر بنقطة واحدة خلف الفريق البرتغالي.

وقال هوفكينز للصحافيين "أبلغت اللاعبين بأنني شعرت بخيبة أمل رغم التعادل وهو ما يكشف عن ثقتي الكبيرة في هذه المجموعة وما يمكنها تحقيقه. لكننا حققنا في النهاية شيئا مميزا للغاية". وأضاف مازحا "أي شخص كان سيتوقع ما وصلنا إليه كان الناس سيتهمونه بالجنون". وستتسلط الأضواء على كلوب بروج عندما يتم سحب القرعة الاثنين المقبل حيث من المتوقع أن يواجه تحديا أكثر صعوبة مقارنة بما إذا كان قد حسم صدارة المجموعة. وقال هوفكينز إنه لا يوجد فارق كبير في الاختيارات بين المنافسين في هذه المرحلة وإن بعض الأندية الكبرى احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

وأضاف "سنرى ما ستسفر عنه القرعة لكن بعد خروجنا بشباك نظيفة خمس مرات أثبت الفريق مدى صلابته واستقراره. أثق في قدرات فريقي ولن نكون لقمة سائغة لأي منافس".