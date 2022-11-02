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الامارات | صدمة جديدة لبرشلونة.. لاعب الوسط يغيب حتى نهاية العام

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق صدمة جديدة بخصوص الإصابات، حيث أكدت صحف كاتالونية، وبينها "سبورت" أن الفريق سيفقد خدمات لاعب الوسط، فرانك كايسي حتى نهاية العام الجاري على الأقل إن لم يكن أكثر، بانتظار تحديد مدة الغياب الرسمية بعد الفحوصات الكاملة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها أمس خلال ختام دور المجموعات في بين فريقه، وفيكتوريا بلزن التشيكي، والذي شهد فوز برشلونة 4-2.

وتعرض كايسي لتمزق في عضلة الفخذ، وأكدت الفحوصات الأولية حاجته لفترة غياب لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهو ما أكده أيضا مدربه، تشافي هيرنانديز، الذي أشار إلى أن كايسي يشعر بالمرارة كونه لن يكون حاضرا مع الفريق في فترة مهمة من الموسم الجاري.

يذكر أن الإصابات داهمت برشلونة في الفترة السابقة، وكانت أحد أسباب إقصاء الفريق من دور المجموعات بأبطال أوروبا، وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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