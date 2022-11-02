شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ميلان ضد ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد نادي ميلان الإيطالي، لمواجهة نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تلعب مباراة ميلان ضد فريق ريد بول سالزبورج، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي إي سي ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان ضد ريد بول سالزبورج، عبر شبكة قنواة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.