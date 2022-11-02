شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2__11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره فريق إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، في حين يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.



موعد مباراة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إشبيلية، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية: هالاند يتحسن حاليًا، ولكن ليس جاهزًا بنسبة 100% لخوض مباراة إشبيلية غدًا، سنرى حالته ونقيم موقفه في الأيام القادمة.

وتابع جوارديولا: الهدف أن تكون جاهزية هالاند في مباراة تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية، وأعتقد أنه سيلحق بهذه المباراة.

وشدد عن أسباب عدم الدفع بهالاند أمام إشبيلية بعد تحسنه من إصابته: من غير المنطقي المخاطرة، آمل أن يعود أمام فولهام، التأهل محسوم، وليس من الجيد أن نخاطر به أمام إشبيلية.