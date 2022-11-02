شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتضم المجموعة الثامنة في موسم 2022-23 من دوري أبطال أوروبا إلى جانب يوفنتوس وباريس سان جيرمان فريقي بنفيكا البرتغالي، وماكابي.

كما يبقى مصير صدارة المجموعة معلقًا بتساوي باريس سان جيرمان مع بنفيكا البرتغالي في النقاط وفارق المواجهات المباشرة.

أما يوفنتوس، فقد خرج من دوري أبطال أوروبا، وأمامه فرصة أخيرة من أجل إنقاذ موسمه والانتقال إلى الدوري الأوروبي، حيث سيكون فوزه كافيًا من أجل ضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي.



ما هو موعد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان؟



موعد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا هو اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان؟



ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان عبر شاشتها.