شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يختتم ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مباريات دور المجموعات في نسخة 2022-2023، الأربعاء 2 نوفمبر بمواجهة سيلتك.

ويسعى ريال مدريد للفوز على سيلتك لضمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة، قبل إجراء قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.

وضمن ريال مدريد تأهله للدور ثمن النهائي لكن تصدره بفارق نقطة عن لايبزيج، يجعل الأخير طامحا للفوز على سيلتك للتأهل متصدرا.



وسيستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد المباراة بين ريال مدريد وسيلتك

وتنطلق المباراة في الساعة 19:45 مساء بتوقيت القاهرة، 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و21:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023



شبكة "بي إن سبورتس" تملك الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة التي يستضيف فيها ريال مدريد ضيفه الاسكتلندي على ملعب:"سانتياجو برنابيو".

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023



سيكون البحريني خالد الحدي معلقا على مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الأربعاء.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023



سيفتقد ريال مدريد في المباراة لقائده الفرنسي كريم بنزيما المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية بسبب تعافيه من إصابة عضلية.

وتتوقع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يجري المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية للريال بعدما خاض فريقه 9 لقاءات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

واستعاد الفريق خدمات ماركو أسينسيو والبلجيكي إيدين هازارد، وكذلك الفرنسي أوريلين تشاوميني الذي غاب عن لقاء جيرونا في الدوري.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة سيلتك في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي، إيدير ميليتاو، ناتشو فرنانديز، لوكاس فازكيز

وسط الملعب: توني كروس، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا

الهجوم: إدين هازارد، رودريجو جويس، ماركو أسينسيو