شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 2_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم الجهاز الفنى للنادى الأهلى المصري بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته أمس، لمواجهة الداخلية فى الدوري، بعدما توج المارد الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

ويسعى الأهلى المصري لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام الداخلية

ويفتقد الأهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة، بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.